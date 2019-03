Steam: Entwickler prangert Manipulationen von Release-Liste an

Mike Rose ist Entwickler beim Indie-Studio Rave of Ravendale. Und Mike musste via Twitter etwas loswerden, was ihn schon länger beschäftigte und nun auch direkt betrifft: „Die Neu-und-Angesagt-Liste auf Steam ist ein prominenter Platz für bald erscheinende Spiele auf der Steam-Startseite. Leider ist es ein (manchmal unbeabsichtigtes) manipuliertes Durcheinander.“ Die Entwickler, die sich auf Valves Seite registriert haben, können nicht nur das vorgesehene Release-Datum einsetzen, das dann für alle im Shop einsehbar ist, sondern ein zusätzliches Datum im Backend. Rose erklärt, wie es hinter den Kulissen der Spiele-Plattform abläuft:

Steam sucht das Veröffentlichungsdatum für jeden Titel, der im Steam-Backend eingestellt ist, und listet dann alle Titel mit richtigen Wunschlistennummern in der Reihenfolge auf, in der sie angeblich herauskommen sollen. Und das Wort 'angeblich' ist der Knackpunkt: Man kann im Steam-Backend einen x-beliebigen Termin für die Veröffentlichung seines Spiels festlegen. Dieses Datum hat keine Bedeutung - außer, dass das Spiel in der Neu-und-Angesagt-Liste erscheint.

Dementsprechend ist es für die Entwickler ein Leichtes, das Datum immer wieder abzuändern und sein Produkt auf der Titelseite und damit auf der Wunschliste einiger potenzieller Käufer zu platzieren. Zwar könnten Titel dort auch unbeabsichtigt landen, etwa wenn der Entwickler kein Datum eingibt, Beispiele, bei denen definitiv manipuliert wurde, nennt Mike Rose allerdings auch. So soll der Cooking Simulator von Entwickler Big Cheese Studio und Publisher PlayWay sein Erscheinungsdatum wöchentlich geändert haben und das Studio Eugen Systems seine Echtzeitstrategie Steel Division II mit dem Termin 'Morgen' markiert haben, obwohl der Titel laut Shop-Angaben erst im April erscheinen soll.

Die Tweets von Mike Rose haben mittlerweile auch Valve erreicht, wo sich Firmensprecher Tom Giardino ebenfalls über Twitter äußerte: