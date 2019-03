Mortal Kombat 11: Story-Trailer + drei weitere Kämpfer bestätigt

PC Switch XOne PS4

Netherrealm Studios und der Publisher: Warner Bros. Interactive Entertainment haben einen ersten Story-Trailer zu Mortal Kombat 11 (zum Preview) veröffentlicht. Der rund drei Minuten lange Clip gewährt euch einen Blick darauf, was euch in der Singleplayer-Kampagne erwartet.

In Mortal Kombat 11 hat der Donnergott Raiden mit seinem Sieg über den fiesen Götterältesten Shinnok die Balance zwischen gut und böse zerstört und so den Zorn Kronikas auf sich gezogen. Diese will nun das Gleichgewicht zwischen allen Reichen wiederherstellen, doch dafür muss sie die Zeit zurückdrehen. Seitens der Entwickler heißt es in der offiziellen Beschreibung dazu:

Im fesselnden Story-Modus prallen verschiedene Zeitalter aus der Geschichte von Mortal Kombat aufeinander und Spieler übernehmen die Rolle verschiedener Charaktere aus der Vergangenheit und Gegenwart, die gemeinsam die Außenwelt-Armeen von Shao Khan besiegen und die Zeitkrise bewältigen müssen.

Die deutschsprachige Version des Story-Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Eine englische Fassung findet ihr wie gewohnt in den Quellenangaben verlinkt. Neben dem Trailer haben die Entwickler mit Cassie Cage, Jacqui Briggs und Erron Black drei weitere Charaktere offiziell bestätigt. Diese wurden bereits durch einen Leak in der Steam-Datenbank im Vorfeld enthüllt. Cassie Cage könnt ihr heute Abend ab 22:00 Uhr (deutscher Zeit) in einem Livestream auf Twitch.TV in Aktion sehen. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April 2019 für PC, Xbox One und die PS4, sowie ab dem 10. Mai 2019 für die Nintendo Switch erhältlich sein.