GG-intern: Das Checker-Team sucht Verstärkung

Ihr spielt und schreibt gerne? Dann seid ihr vielleicht genau der richtige Mann oder die richtige Frau für uns! Das Checker-Team ist aktuell für alle Plattformen auf der Suche nach Verstärkung.

Wie bereits vor kurzem angekündigt, wollen wir in naher Zukunft die Präsenz der Arcade-, PSN-, eShop- und Indie-Checks auf GamersGlobal erhöhen. Bei den Checks schaut sich ein festes Team, bestehend aus Mitgliedern der Community, bereits seit vielen Jahren meist kleinere bis mittelgroße Spiele aus den bekannten Download-Stores an und stellt sie euch (betreut von der Redaktion) vor.

Um den Output über alle Kategorien hinweg zu steigern, sind wir aktuell auf der Suche nach Verstärkung. Um einer unserer neuen "Checker" zu werden, müsst ihr kein Profi-Schreiber sein, die Redaktion wird euch natürlich gerne mit Feedback sowie Rat und Tat zur Seite stehen. Sehr wohl aber solltet ihr Spaß am Schreiben haben und über eine sichere Rechtschreibung verfügen. Die Auswahl der Spiele erfolgt in Abstimmung mit uns, sehr gerne dürft ihr auch Vorschläge machen, auf welche Titel ihr gerade besonders viel Lust hättet. Bezahlen müsst ihr die Spiele natürlich nicht. Entweder haben wir bereits einen Code, oder aber wir (oder auch ihr selbst) fragen bei den Herstellern an.

Die Checks werden auch in Zukunft nicht mit einer redaktionellen Zahlenwertung bedacht, auch, da die Spiele nicht unbedingt komplett durchgespielt werden müssen. Wichtig ist vor allem, dass ihr einen guten Überblick gewinnen konntet. Ein bisschen Zeit fürs Spielen und Schreiben müsst ihr aber in jedem Fall mitbringen. Einen Check pro Monat solltet ihr euch auf jeden Fall zutrauen, besser wären zwei. Darüber hinaus planen wir in Kürze, alle Checker mit Foto und Namen in unser Impressum aufzunehmen.

Wenn ihr Interesse habt, GamersGlobal im Bereich der Checks zu unterstützen, bewerbt euch bis zum 17. März per E-Mail an "redaktion -- at -- gamersglobal punkt de" mit dem Betreff "Check-Verstärkung". Teilt uns in der Mail bitte euren Usernamen mit und sagt uns, welche Plattformen (PC, PS4, Switch, Xbox One, 3DS) ihr abdecken könntet. Solltet ihr noch Fragen haben, stellt sie entweder in der Mail oder aber in den Kommentaren.