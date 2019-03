Gamescom 2019: Kartenvorverkauf gestartet

Wenn ihr die Gamescom 2019 besuchen wollt, dann könnt ihr euch ab sofort eure Tickets für die Messe sichern. Bestellt ihr in der nächsten Zeit, dann dürft ihr euch über die vergünstigten Early-Bird-Tickets freuen. Damit zahlt ihr für eine Tageskarte am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag nur 14 Euro, für den Eintritt am Samstag werden 19,50 Euro fällig. Regulär schlagen die Tickets mit 16,50 Euro, beziehungsweise 21,50 Euro (Samstag) zu Buche.

Für Mittwoch und Donnerstag werden auch wieder die deutlich teureren Pre-Entry-Tickets angeboten, mit denen ihr die Messe früher betreten dürft. Diese liegen für frühe Vögel und reguläre Käufer bei 35 Euro. Neu sind in diesem Jahr die Abendkarten, die für 7 Euro zu haben sind und den Zutritt von 16:00-20:00 Uhr ermöglichen. Die Gamescom findet für alle vom 21.8.2019 bis zum 24.8.2019 statt.