Tropico 6: Beta für kurze Zeit kostenlos spielbar

Am 29. März soll nach einigen Verschiebungen der sechste Teil der Aufbauspiel-Reihe Tropico erscheinen. Entwickler Limbic und Publisher Kalypso gewähren den Vorbestellern des Titels bereits seit einigen Monaten Zugang zu einer Beta-Version, die regelmäßig gemäß dem Entwicklungsfortschritt upgedatet wird. Aktuell ist diese Beta-Version für alle Interessenten am neuesten Abenteuer von El Presidente freigegeben. Alles, was ihr zum Probespielen benötigt, ist ein kostenloser Steam-Account.

Die spielbare Version umfasst sechs Kampagnenmissionen, elf Sandbox-Karten und einen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler. Bis Freitag, den 8. März, um 19 Uhr habt ihr Zeit, Tropico 6 gratis auszuprobieren. Darüber hinaus findet aktuell ein Franchise-Sale zur beliebten Strategie-Serie auf Steam statt. Tropico 6 ist bereits seit einigen Monaten dauerhaft um zehn Prozent reduziert und somit für 44,99 Euro vorbestellbar.