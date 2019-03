American Fugitive: Sandbox-Actionspiel für PC und Konsolen angekündigt

PC Switch XOne PS4

Der Entwickler Fallen Tree Games und der Publisher Curve Digital haben mit American Fugitive ein neues Sandbox-Actionspiel für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll im Laufe des Jahres erscheinen und versetzt euch nach Redrock County, eine verschlafene, amerikanische Stadt mit einer boomenden kriminellen Unterwelt. Ihr schlüpft in die Rolle von Will Riley, dem der Mord an seinem eigenen Vater angehängt wird. „Vom Trauer und einem brennenden Verlangen nach Rache angetrieben, brecht ihr aus dem Gefängnis aus, um den wahren Schuldigen zu finden“, heißt es in der offiziellen Beschreibung zum Spiel.

American Fugitive wurde nach Angaben der Entwickler von Filmen, Fernsehsendungen und Spielen der 80er Jahre inspiriert. „Unser Ziel war es, ein Spiel zu schaffen, das diesem Nervenkitzel Tribut zollt und gleichzeitig modern und frisch ist“, so Lewis Boadle, der Art Director von Fallen Tree Games. Die Entwickler versprechen zerstörbare Umgebungen, die ihr aus der Top-Down-Perspektive erkundet, epischen Autoverfolgungsjagden, sowie eine „dramatische Geschichte“ voller Verschwörungen, Täuschung, Korruption und Twists. Einen ersten Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: