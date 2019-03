Humble Indie Bundle 20 mit Among the Sleep, Tooth and Tail und mehr

PC PS4 Linux MacOS

Im Humble Store wurde das Indie Bundle 20 gestartet, der verschiedene Titel unabhängiger Studios enthält. Unter anderem sind Spiele, wie Among the Sleep, Tangledeep, Tooth and Tail und Overgrowth in dem Paket enthalten. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent):

Tangledeep + Soundtrack

The First Tree

Among the Sleep: Enhanced Edition + Soundtrack

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 3,74 US-Dollar (3,30 Euro):

Dream Daddy - A Dad Dating Simulator

Tooth and Tail + Soundtrack

Getting Over It

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,83 Euro):