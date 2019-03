Shakedown Hawaii: Erscheint offenbar exklusiv im Epic Games Store

PC Switch PS4 3DS PSVita

In Kürze wird mit Shakedown Hawaii der neue Titel von Vblank Entertainment erscheinen. Das Studio zeichnete bereits für Retro City Rampage (DX) (im eShop-Check) verantwortlich und geht mit seinem neuen Spiel in eine ähnliche Richtung. In schmucker Pixeloptik macht ihr die sonnige Insel unsicher, es soll wieder mal viel zu entdecken geben. Auch die Umgebung wird nun zerstörbar sein.

Wie nun aus dem neuen Trailer ersichtlich wird, scheint die PC-Version von Shakedown Hawaii zunächst exklusiv im Epic Games Store verkauft zu werden. Auch auf der offiziellen Homepage ist von Steam oder GOG keine Rede. Allerdings ist auf Valves Vertriebsplattform immerhin eine Produktseite zu finden, was lediglich auf eine Zeitexklusivität schließen lässt.