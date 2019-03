Angebliches Sonic-Film-Design geleaked und die Fans sind nicht happy

360 PS3

Bei dem Filmproduktionsstudio Paramount Pictures wird bekannterweise aktuell an einer Live-Action Verfilmung von Sonic the Hedgehog gearbeitet, die im November dieses Jahres in den weltweiten Kinos starten soll. Abgesehen von ein paar Teasern gab es allerdings noch nichts von dem Film zu sehen. Nun wurden auf der Website des Marketing-Unternehmens Hamagami Carroll ein paar Konzeptbilder zum Film online geschaltet. Die Veröffentlichung erfolgte offenbar unbeabsichtigt, denn das Material war kurze Zeit später wieder verschwunden. Doch die Bilder haben bereits auf den sozialen Kanälen für mächtig Unmut unter den Fans gesorgt. Diese sind mit der visuellen Darstellung des blauen Igels alles andere als glücklich.

Wie viele Fans auf verschiedenen Twitter-Kanälen kritisieren, weicht Sonics Aussehen im Film viel zu stark von der Figur in den Spielen ab. Zur Persönlichkeit des Haupthelden heißt es im veröffentlichten PR-Material, er sei „ehrfurchtslos, sarkastisch, abenteuerlustig, heroisch, selbstbewusst, kompetitiv, chillig, sympathisch, schelmisch, aber nicht bösartig.“ Der Cast des Films soll eine Reihe namhafter Darsteller umfassen, darunter Jim Carrey (Ace Ventura, Dumm und Dümmer, Bruce Allmächtig, Kidding), der den fiesen Dr. Eggman (Robotnik) mimen wird. Paramount Pictures hat sich bisher nicht zu dem Leak oder den Fan-Reaktionen geäußert.