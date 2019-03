DAK-Studie: „15,4 % der minderjährigen Spieler gelten als Risiko-Gamer“

Im Rahmen einer repräsentativen Studie wurden vom Forsa-Institut 1.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren zu ihrem Konsum von Computer- und Videospielen befragt. In Auftrag gegeben wurde der Report mit dem Titel „Geld für Games – wenn Computerspiel zum Glücksspiel wird“ von der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Wie es der Titel bereits deutlich macht, gehören nicht nur die Suchtgefahr, sondern auch die Ausgaben für Spiele und Zusatzinhalte zu den Themen der Studie.

Hochgerechnet beschäftigen sich laut der DAK-Studie mehr als drei Millionen Minderjährige regelmäßig mit Computerspielen. Einer Auswertung des Deutschen Zentrums für Suchtfragen zufolge „zeigen 15,4 Prozent von ihnen ein riskantes oder pathologisches Spielverhalten“. Weiter heißt es dazu:

Damit wären 465.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren Risiko-Gamer, davon 79 Prozent Jungen. 3,3 Prozent der Betroffenen erfüllen sogar die Kriterien einer Computerspielabhängigkeit mit Entzugserscheinungen, Kontrollverlusten oder Gefährdungen.

Die Folgen für die sogenannten Risiko-Gamer können nicht nur Probleme in der Schule sein, auch verstärkte emotionale oder Verhaltensprobleme können auftreten. Im Gegensatz zu unauffälligen Spielern zeigen sich zudem Unterschiede in Bezug auf Konzentration, motorischer Unruhe oder aggressivem Verhalten.

Hinsichtlich der Ausgaben gaben mehr als die Hälfte der regelmäßigen Spieler an, in den sechs Monaten vor der Studie Spiele oder Extras für durchschnittlich 110 Euro erworben zu haben. Für Fortnite und FIFA wurde demnach jeder dritte Euro ausgegeben, während bei den Zusatzinhalten „das Geld meist für die sogenannte In-Game-Währung oder für Spaß- und Verschönerungselemente eingesetzt“ wurde. Darüber hinaus gaben sechs Prozent der befragten Spieler an, das Geld für Extras „am ehesten in Loot-Boxen zu investieren, die wie beim Glücksspiel ‚zufällig‘ über den weiteren Spielverlauf entscheiden“.

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass fast alle der Befragten als Hauptgrund für ihr Lieblingsspiel „Spaß“ nannten. Außerdem können 75 Prozent beim Spielen „gut abschalten“, während jeder Zweite deshalb spielt, weil Freunde ebenfalls spielen. Weitere Gründe:

Knapp 30 Prozent der Befragten gibt an, durch die Games nicht an „unangenehme Dinge“ denken zu müssen. 15 Prozent der Risiko-Gamer fühlen sich unglücklich, wenn sie nicht spielen konnten. Fünf Prozent hatten durch das Spielen „ernsthafte Probleme“ mit der Familie oder Freunden.

Aus Spaß kann Sucht werden, wie auch Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit, deutlich macht. Im Zusammenhang mit dem Glückspielcharakter spricht er sich daher für ein Verbot von Loot-Boxen aus:

Durch die Tricks der Industrie finden viele Jugendliche kein Ende und verzocken Zeit und Geld. Aus Spaß kann schnell Sucht werden. Deshalb muss der Glückspielcharakter in Computerspielen eingedämmt werden. Wir brauchen wie in Belgien und den Niederlanden ein Verbot von Loot-Boxen oder Glücksrädern. Außerdem sollten für Gamer Warnhinweise eingeblendet werden, wenn bestimmte Spielzeiten überschritten sind.

Neben den Loot-Boxen fördern nach Angaben des Deutschen Zentrums für Suchtfragen zum Beispiel auch Merkmale wie „Open-End“, „Belohnungen für hohes Spielengagement“, „Personalisierung“ oder „virtuelle Währung“ die mögliche Abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen.

Neben den bereits erwähnten geforderten Verboten möchte die DAK-Gesundheit Prävention und Aufklärung verstärken, unter anderem in Form neuer Broschüren. Die vollständige Studie mit zahlreichen weiteren Ergebnissen zu der Häufigkeit des Spielens, den Lieblingsspielen der befragten Kinder und Jugendlichen oder den Auswirkungen des Spielverhaltens könnt ihr euch als PDF herunterladen.