Xbox Game Pass für Switch: Laut Insider nicht in naher Zukunft

Switch

Nintendo Switch ab 295,00 € bei Amazon.de kaufen.

Im vergangenen Monat berichtete die Website Direct-Feed Games unter Berufung auf eigene Quellen, dass Microsoft seinen kostenpflichtigen Abo-Service Xbox Game Pass auch auf die Nintendo Switch bringen will. Der Bericht wurde auch durch Game Informer gestützt. Nun meldete sich der für gewöhnlich sehr gut informierte Microsoft-Insider und Thurrott-Journalist Brad Sams zu Wort und gab an, dass alle Informationen, die er zu dem Thema von eigenen Quellen bekam, eher darauf hindeuten, dass es nicht in nahen Zukunft geschehen wird.

Es wurde viel über den Game Pass auf der Switch gesprochen. Ich habe von mehreren Quellen gehört, dass es nicht passieren wird. Oder lasst mich meine Aussage einschränken: Es wird zumindest nicht in naher Zukunft geschehen. Man kann natürlich niemals nie sagen, weil Microsoft den Pass auf TV-Geräten, PCs, der Xbox und überall sonst wo mit der xCloud-Technologie anbieten möchte. Aktuell höre ich von mehreren Quellen, dass es nicht für die Switch kommt. Natürlich kann sich das noch ändern, erwartet nur nicht, dass es in naher Zukunft geschieht.

Xbox-Boss Phil Spencer sagte erst kürzlich selbst, dass man den Game Pass auf so vielen Geräten wie möglich haben möchte, da mit dem Verkauf von Konsolen kein Geld zu machen sei. Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles wird der Game Pass mit ein Thema sein. Man kann gespannt sein, was die Redmonder für die Zukunft ihres Abo-Dienstes geplant haben.