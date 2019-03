Im Video: Die Steam-Top-15 von 2015 bis 2018 im Zeitraffer

PC Linux MacOS

Die Online-Plattform Steam bietet nicht nur die derzeit größte Spieleshop-Sammlung, sondern setzt auch auf tagesaktuelle Zugriffsdaten seiner Titel. Der YouTube-Kanal TheRankings hat sich diese Nutzungsstatistiken einmal genauer angesehen und die täglichen Spielerzahlen vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2018 analysiert. Herausgekommen ist ein Video, in dem die jeweils 15 meistgespielten Steam-Titel im Zeitraffer als Balken mit ihren Nutzerzahlen dargestellt werden.

So lässt sich beobachten, wie die jahrelange Vorherrschaft des MOBA-Titels Dota 2 erst durch den Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds beendet werden konnte. Interessant ist auch das plötzliche Erscheinen von GTA 5 zu beobachten, die langanhaltende Popularität eines Counter-Strike - Global Offensive sowie rasanter Aufstieg und Fall eines No Man's Sky. So ergibt sich ein Überblick über vier Jahre Spielegeschichte in nur fünf Minuten und 22 Sekunden.