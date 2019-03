Gran Turismo Sport: Update mit neuen Autos veröffentlicht / Patchnotes

PS4

Polyphony Digital hat ein neues Update in der Version 1.34 für seine Rennspielsimulation Gran Turismo Sport (Testnote: 7.0) auf den Weg gebracht. Der rund 3 GB große Patch bringt fünf neue Fahrzeuge ins Spiel. Folgende Flitzer werden der bisherigen Fahrzeugauswahl hinzugefügt:

Mazda Eunos Roadster (NA Special Package) '89

McLaren F1 GTR - BMW (Kokusai Kaihatsu UK Racing) '95

Mercedes-Benz SLR McLaren '09

Pagani Huayra '13

Toyota GR Supra RZ '19

Darüber hinaus wurde mit der Aktualisierung auch die neue Strecke „Autopolis“ als International Racing Course in der Standard- und Kurzvariante implementiert. Die Strecke ist auch unter den „Empfehlungen“ zu finden. Die Kampagne des Spiels „GT League“ wurde derweil um neue Veranstaltungen ergänzt. Folgende neue Events stehen nun zur Auswahl:

Amateurliga: Supra-Legende

Mazda Roadster Cup: Runde 6 und 7

Mazda Roadster Cup +: Runde 6 und 7

Premium-Sport-Lounge: Runde 6 und 7

Japanische GT-Auto-Meisterschaft: Runde 6 und 7

In Wiederholungen, die im Sportmodus und in Lobby-Rennen gespeichert wurden, wird nach Aktualisierung 1.34 nun die Starterfeld-Einführungssequenz abgespielt. Das Update behebt zudem noch einige Bugs. So wurde ein Fehler behoben, durch den die Bremsscheiben im Online-Rennen, in Wiederholungen oder in der Zuschauer-Ansicht nicht richtig angezeigt wurden. Das Problem, durch das die Spieler, die sich im Sportmodus oder in der Lobby während der Spielersuche befanden, sich plötzlich wieder im Auswahlbildschirm für die Rennteilnahme wiederfanden, wurde ebenfalls beseitigt. Überdies wurden Anpassungen an den Soundeffekte und dem Reifenverschleißgrad vorgenommen, sowie „diverse weitere Fehler“ behoben. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.