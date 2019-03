Anthem: EA reagiert auf PS4-Abstürze und bittet Spieler um Feedback

PC XOne PS4

Gestern haben wir darüber berichtet, dass Sony einem Spieler aufgrund von Abstürzen seiner PS4-Konsole in Verbindung mit einem Fehler bei Anthem (im Test) dem Kaufpreis für die digitale Kopie des Spiels erstattet hat. Inzwischen meldete sich auch Electronic Arts, der Publisher hinter dem MMO-Shooter, zu Wort und gab an, dass man über das Problem Bescheid weiß und an einer Lösung arbeite. In der Zwischenzeit bietet der Betreiber die betroffenen Spieler im offiziellen Forum um Feedback, um das Problem in den Griff zu bekommen:

Wir sind uns des Absturzproblems, das einige von euch gemeldet haben, bewusst. Wir untersuchen die Angelegenheit und bitten euch darum, eure Absturzberichte mit uns zu Teilen. Wenn ihr das bereits getan habt, werden wir uns bei euch bezüglich einiger Infos melden. Wenn nicht, meldet es bitte im offiziellen Forum.

Solltet ihr von dem Problem betroffen sein, besucht https://answers.ea.com. Dort müsst ihr zunächst angeben, welche Playstation-Konsole ihr besitzt (PS4, Slim oder PS4-Pro) und dann eure PSN-ID mitteilen. Zudem sollte euer Beitrag einige Infos zum Absturz enthalten. Wann genau die Konsole abstürzt und ob ihr irgendwelche Schritte danach unternehmen müsstet, um die Playstation wieder zum Laufen zu bringen. Außerdem will Electronic Arts wissen, ob ihr eure Absturzdaten geteilt habt, nachdem ihr dazu aufgefordert wurdet. Laut dem Eintrag des Publishers im offiziellen Forum haben bisher bereits über 320 Spieler das Problem gemeldet.