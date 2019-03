Steam Topseller KW 9/2019: Dawn of Man übernimmt Spitzenplatz

PC

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz. In der vergangenen Woche (25. Februar bis 3. März 2019) konnte sich das Indie-Survival-Aufbauspiel Dawn of Man etwas überraschend den Spitzenplatz sichern und die üblichen Verdächtigen wie GTA 5 (GG-Test mit Note 10.0) oder PUBG (GG-Test mit Note 7.0) auf die Plätze verweisen.

Gleich zweimal konnte sich das frisch erschienene Prügelspiel Dead or Alive 6 (GG-Test mit Note 8.5) platzieren; dieses Künststück gelang ebenfalls dem hierzulande nicht erhältlichen, sondern nur in China erfolgreichen The Invisible Guardian. Möglich sind diese Doppelplatzierungen, weil Valve unterschiedliche Verkaufsfassungen (zum Beispiel Standard oder Deluxe Edition) separat auswertet.

Hier die komplette Top 10 im Überblick: