Two Point Hospital: Zweiter DLC Pebberley Island erscheint im März

PC Linux MacOS

Am 18. März erscheint unter dem Titel Pebberley Island der zweite DLC zum Aufbauspiel Two Point Hospital (im Test, Note: 7.0). Wie der Name bereits andeutet, wird das Setting der Krankenhaussimulation auf eine Insel verlegt. Konkret gibt es drei neue Szenarien – und ebensoviele Kliniken – in denen ihr auf die Suche nach einem lebensverlängernden Wasser geht. Warum? Weil euch ein Millionär den Auftrag gegeben hat.

Doch auch abgesehen von den frischen Szenarien bringt Pebberly Island einige Neuigkeiten mit sich. So gibt es nun 34 neue Krankheiten, darunter zehn sichtbare wie Wanderrost. Auch neue Gegenstände umfasst der DLC, ihr könnt euer Krankenhaus beispielsweise mit Bambusbänken, Plastikvögeln und Eisskulpturen aufhübschen. Die Erweiterung schlägt mit 8,99 Euro zu Buche, ist aktuell jedoch auf Steam auf 8,09 Euro reduziert.