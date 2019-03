Borderlands: Game of the Year Edition: Ankündigung der Remaster in Kürze?

PC 360 XOne PS3 MacOS

Blind Squirrel Entertainment, das Studio, das uns 2016 Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) brachte, hat am vergangenen Donnerstag einen mysteriösen Countdown für eine Ankündigung auf dem eigenen Twitter-Kanal gestartet. Der Countdown startete bei Fünf und ist inzwischen runter auf Eins gezählt, womit die Enthüllung in Kürze erfolgen dürfte.

Unter dem Tweet spekulieren die Fans darüber, welches Spiel das Studio ankündigen wird. Gerüchte, es könnte sich um ein Remaster aus der Fallout-Serie handeln, schlossen die Entwickler bereits aus. Die Spieler vermuten daher, dass es sich hier um das Remaster der „Game of the Year Edition“ von Borderlands (Testnote: 7.5) für aktuelle Konsolen handeln könnte.

Eine grafisch aufpolierte Fassung der Komplettversion wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals angeteasert, als entsprechende Einträge zuerst im koreanischen und später im taiwanesischen Rating Board auftauchten. Man kann also gespannt sein, ob die Spieler da Recht behalten. Sobald die Katze aus dem Sack ist, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.