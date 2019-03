Microsoft möchte den Xbox Game Pass auf möglichst viele Geräte bringen

XOne

Microsoft möchte seinen kostenpflichtigen Abonnement-Service Xbox Game Pass auf so vielen Geräte wie möglich verfügbar machen. Dies gab der Xbox-Boss Phil Spencer kürzlich in einem Interview bekannt. Gegenüber der Tech‑Nachrichten‑Website Geek Wire, sagte Spencer:

Wir würden den Xbox Game Pass gerne auf jedes Gerät bringen, auf dem jemand spielen möchte. Nicht nur, weil es unser Geschäft ist, sondern auch, weil das Geschäftsmodell es den Menschen ermöglicht, Spiele zu entdecken und zu konsumieren, die sie andernfalls niemals hätten spielen können.

Laut Spencer sei der Verkauf von Konsolen nicht das Geschäft, mit dem man sein Geld macht. Das Spiele-Geschäft sei wirklich der Verkauf von Videospielen und das Anbieten des Zugangs zu den Spielen und den dazugehörigen Inhalten. „Das ist das eigentliche Geschäft“, so Spencer. „Wenn man es also weiter öffnet, können die Leute umso öfter spielen und die Kunstform genießen, was wiederum unserem Geschäft Wachstum beschert.“ Erst letzten Monat gab es Gerüchte, dass Microsoft den Xbox Game Pass demnächst auf Nintendos Hybridkonsole Switch bringen will. Eine offizielle Bestätigung seitens der Redmonder bleibt allerdings bisher aus.