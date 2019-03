Trine 4 - The Nightmare Prince: Release-Zeitraum + erster Trailer

PC Switch XOne PS4

Jordan Vincent, der Brand Manager des Publishers Modus Games, hat über den offiziellen Playstation Blog den Veröffentlichungstermin für den kommenden 2.5D-Platformer Trine 4 - The Nightmare Prince bekannt gegeben. Demnach wird der Titel im Herbst dieses Jahres für die unterstützten Systeme (PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch) erscheinen. Bisher war lediglich bekannt, dass das Spiel irgendwann im Laufe des Jahres auf den Markt kommen wird.

In Trine 4 kehren die drei bekannten Helden, Amadeus der Zauberer, Zoya die Diebin und Pontius der Ritter zurück und werden sich auf eine spannende Suche durch fantastische Märchenlandschaften begeben. Dabei muss das Trio den eigensinnigen Prinz Selius zur Astralakademie zurückbringen. Letzterer leidet unter intensiven dunklen Träumen, die sich als monströse Albträume in der eigentlichen Welt manifestieren. Für den Kampf gegen den Alptraumprinzen versprechen die Entwickler ein komplett überarbeitetes Kampfsystem, neue physikbasierte Rätsel, neue Feinde und neue epische Bosse zu liefern. Der Titel soll zudem zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler bieten. Trine 4 soll laut Vincent der bis dato größte und umfassendste Teil der Spielserie werden. Einen ersten Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: