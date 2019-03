Anthem: Sony erstattet offenbar aufgrund von PS4-Abstürzen den Kaufpreis

PC XOne PS4

Spieler, die bei dem Online-Shooter Anthem (im Test) derzeit mit einem Problem konfrontiert werden, das ihre PS4 zum Abstürzen bringt, können offenbar ihren Kaufbetrag von Sony zurückerstattet bekommen. Nachdem ein Spieler sich Luft auf Reddit bezüglich des Bugs machte, meldete sich ein anderer Nutzer zu Wort und gab an, dass er sich damit an die Support-Mitarbeiter von Sony wandte. Diese seien sich des Absturzproblems bewusst und haben den Betrag für seinen digitalen Kauf des Spiels ohne Fragen zu stellen zurückerstattet.

Auch wenn Sony normalerweise strikte Regeln hat, was die Rückgabe von Spielen anbelangt, machen sie in einigen Fällen auch eine Ausnahme. Zuletzt wurden etwa bei No Man’s Sky (Testnote: 6.0) Rückerstattungen von Sony, Steam und Amazon aufgrund irreführender Werbung angeboten. Ob die Rückgabe von Anthem in allen Regionen funktioniert, ist nicht bekannt. Der Fehler besteht seit Launch (trotz Day-One-Patch), tritt jedoch nicht bei jedem Spieler auf.