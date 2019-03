Die Jecken sind los, die Bütten reden und die Narrenfreiheit wurde ausgerufen. Auch die GG-Redaktion ist im Karnevalsfieber. Das mag nicht zuletzt an unserem heutigen Podcast-Gast liegen. Oder?

Kaum erscheint Benjamin mal wieder in der GG-Redaktion steht alles Kopf. Okay, das ist jetzt etwas überzogen ausgedrückt, zugegebenermaßen. Denn auch wenn der Karneval eine Rolle in diesem Montagmorgen-Podcast spielt, so ist er freilich nicht das einzige Thema. Benjamin und Jörg plaudern ausgelassen über vergangene Reisen, neu entdeckte Spiele-Klassiker und was sich so in Sachen GDC-Crowdfunding tut.

Alle Themen in der Übersicht:

01:15 Helau und Alaaf an diesem Montagmorgen!

03:05 Die Karnevalsprofis über regionale Gebräuche und Besonderheiten

05:03 Wie geht es dem jetsettenden Benjamin, was hat er so erlebt?

06:13 Ein Mini-Update zum Thema GamersGlobal - New Dawn

07:43 Die GG-Woche in der Vorschau: Von Benjamin kommen jeweils eine Preview und ein Test, aber zu welchen Spielen? Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Alle Crowdfunder der GDC-Doku dürfen sich zudem auf ein Update der Kampagne freuen. Außerdem erwartet euch eine Stunde der Kritiker zu The Division 2 , weitere Tests zu The Lego Movie 2 Videogame und The Occupation .

, weitere Tests zu und . 12:34 Was hat Benjamin zuletzt gespielt? Unter anderem Anthem (im Test)

(im Test) 15:37 Außerdem hat er Schutzkleidung angezogen und Stunts in Trials Rising vollführt

vollführt 16:39 Bei Jörg stand Spieleveteranen-induziert Super Metroid auf dem Plan

auf dem Plan 17:22 Es folgte ein SNES-Wochenende mit Shadowrun , Ultima 6 und Fire Emblem 4

, und 24:25 User-Questions! JackoBoxo fragt, ob uns wegen wegfallender Erfolge Klicks fehlen?

fragt, ob uns wegen wegfallender Erfolge Klicks fehlen? 25:23 mihawk hingegen wünscht sich ein erweitertes Steckbrief-System

hingegen wünscht sich ein erweitertes Steckbrief-System 26:27 Mantarus würde sich über ein Benachrichtigungssystem freuen

würde sich über ein Benachrichtigungssystem freuen 28:13 Markus K. wundert sich über die Sinnhaftigkeit von Foren

wundert sich über die Sinnhaftigkeit von Foren 29:39 McTi. will wissen, wie oft der Test zum Senseforce Pad noch verschoben wird

will wissen, wie oft der Test zum noch verschoben wird 33:07 Janosch hingegen wundert sich über fehlende Retro-Gamer-Autorennamen

hingegen wundert sich über fehlende Retro-Gamer-Autorennamen 34:57 LRod fragt, ob die Redaktion die DU-Galerien liest und nach deren Relevanz

fragt, ob die Redaktion die DU-Galerien liest und nach deren Relevanz 37:19 Wir sagen für diesen MoMoCa Tschüss und bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!