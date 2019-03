The Outer Worlds: Features gestrichen wegen strengem Releasezeitplan

PC XOne PS4

Erst Anfang Februar machte Obsidian Entertainment in einem Interview mit Game Informer deutlich, dass The Outer Worlds, an dem das Studio aktuell arbeitet, kein Rollenspielmonster von mehreren hundert Stunden Spielzeit werden wird. Vielmehr sollten die Spieler von einer deutlich kürzeren Rollenspiel-Erfahrung ausgehen, auch wenn der Umfang des Single-Player-Titels mit dem Klassiker Knights of the Old Republic 2 verglichen wurde.

Ob diese Aussage immer noch zutrifft, lässt sich nach den neuesten Informationen von Game Informer nicht abschließend sagen. Das Magazin hat im Rahmen einer User-fragen-Entwickler-Runde die beiden Obsidian-Gamedesigner Tim Cain und Leonard Boyarsky zum aktuellen Titel befragt und herausgefunden, dass aufgrund des zeitnahen Veröffentlichungstermins diverse Features und Inhalte nachträglich gestrichen wurden. Das Spiel wird laut den Entwicklern weniger umfangreich als ursprünglich geplant.

Da erst kürzlich ein eventuelles Releasedatum zum 6. August 2019 geleakt wurde, würden die Angaben durchaus Sinn ergeben, sollte der Termin tatsächlich stimmen, was aber aktuell weiterhin als Gerücht betrachtet werden sollte.

Auf die Frage, welche Features es denn nicht mehr in das fertige Spiel schaffen würden, gaben die beiden Designer unter anderem folgende Punkte zu Protokoll:

Geregelte Tagesabläufe von NPCs

Das Crafting von Waffen

Der waffenlose Kampf

Eine komplette Questreihe, die sich um eine Intrige in einem der Konzerne im Spiel drehen sollte

Entscheidungen und daraus resultierende Konsequenzen basierend auf der Hintergrundgeschichte eures Charakters

Das offizielle Datum, an dem The Outer Worlds voraussichtlich die Händlerregale von innen sehen soll, wird weiterhin lediglich mit 2019 angegeben.