Cyberpunk 2077: Game Director von The Witcher 3 stößt zum Team

Konrad Tomaszkiewicz, der Director hinter CD Projekts Open-World-Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) und den beiden Erweiterungen Heart of Stone (Testnote: 9.0) und Blood and Wine (Testnote: 9.5) ist dem Team des kommenden Open-World-Science-Fiction-Rollenspiels Cyberpunk 2077 (Preview) beigetreten. Ein Reddit-Nutzer machte auf das aktualisierte LinkedIn-Profil des Entwicklers aufmerksam, aus dem hervorgeht, dass dieser zum Vice President of Game Development und Design Director für Cyberpunk 2077 befördert wurde.

Bei der visuellen Präsentation des Titels will CD Projekt nichts dem Zufall überlassen. Bereits im November letzten Jahres gab der Studio-CEO Adam Kiciński an, dass man grafisch mit Rockstars Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) konkurrieren will. Die Beförderung ergibt also durchaus Sinn. Schon im Dezember 2018 holte sich das Studio mit Manuel Mendiluce einen anderen namhaften Veteranen aus dem Bereich Spiel-Design ins Boot. Dieser hat zuvor als Lead Level Designer bei Tequila Works die Spielwelt des Action-Adventures Rime (Testnote: 7.5) gestaltet.

Cyberpunk 2077 ist das bisher ambitionierteste Projekt des polnischen Entwicklers. Für die Entwicklung des Spiels wurde das Team nach Angaben des Studios um 60 Prozent vergrößert. Wie CD Projekt kürzlich verkündete, wird der Titel auf der diesjährigen E3 in Los Angeles zu sehen sein. Möglicherweise werden wir dann auch einen konkreten Release-Termin erfahren.