The Last of Us - Part 2: Release-Monat durch Promo-Material geleakt?

PS4

Nachdem es bereits im Vorfeld mehrmals Gerüchte gab, dass der Entwickler Naughty Dog sein kommendes Action-Adventure The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht) noch in diesem Jahr auf den Markt bringen könnte, hat ein Händler möglicherweise jetzt den Release-Monat geleakt. So wurde bei dem peruanischen Spielehändler Law Gamers Promo-Material gesichtet und dieses gibt an, dass der Titel im Oktober dieses Jahres für die PS4 veröffentlicht wird.

Offiziell bestätigt ist dadurch natürlich noch lange nichts und bis Naughty Dog oder Sony sich dazu äußern, solltet ihr die Angaben wie immer mit Vorsicht genießen. Sollte der Oktober als Veröffentlichungszeitraum jedoch stimmen, wird es interessant sein zu sehen, wann Naughty Dog den Titel ankündigen wird. Wie schon bekannt, will Sony die diesjährige E3 auslassen und die nächste Playstation Experience ist erst im Dezember. Gerüchten zufolge soll eine kleine Gruppe von Insidern bereits während der Destination Playstation, als Sony über die Spiele für das nächste Fiskaljahr sprach, ein konkretes Datum erfahren haben. Da Naughty Dog zudem zuletzt diverse Entwickler als Verstärkung ins Boot holte, könnte das bedeuten, dass das Studio sich in der Abschlussphase der Entwicklung befindet und der Release tatsächlich nicht mehr weit entfernt ist. Sobald etwas Konkretes bekannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.