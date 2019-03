GamersGlobal-Wochenrückblick KW 9/2019: Redaktionelle & User-Inhalte // Vor 5 Jahren

Vampire the Masquerade - Bloodlines ab 21,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch wieder sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und in Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 9: Rückblick von Sonntag, 24. Februar, bis Samstag, 2. März 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Neben neuen Ausgaben des MoMoCa und „Darauf freut sich die Redaktion“ wurden von uns Trials Rising, Dead or Alive 6 und Ape Out getestet. Außerdem können sich Premium-User das aktuelle Premium-Magazin 2/2019 herunterladen, zudem wurde ein neuer Arcade-Check veröffentlicht. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die zwei in der vergangenen Woche am häufigsten aufgerufenen (und vielfach diskutierten) News drehen sich jeweils um die Verkaufsplattform GOG.com. Bezogen auf Spiele interessierten euch unter anderem Meldungen zu Vampire The Masquerade, eventuell kommenden Dune-Titeln (und die in der News erwähnte Neuverfilmung) oder auch zur Fan-Übersetzung von Ultima 7. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 3. März:

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir jeweils auf eine oder zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten. Die Autorin oder der Autor des Wochenrückblicks kann hierbei ganz subjektiv entscheiden, welcher Beitrag Erwähnung findet.

Dead Cells: Gratis-DLC angekündigt + Mini-Doku zum Spiel

Warum: Mit Dead Cells ist den Entwicklern ein Roguelike gelungen, das einige Stunden unkomplizierten Spaß bietet und mit seinem gelungenen Pixel-Stil auch grafisch überzeugen kann. Der kommende DLC sorgt für Nachschub, die Doku ist für alle empfehlenswert, die sich auch für einen Blick hinter die Kulissen interessieren.

❹ ⚊ Community-Inhalte

In der vergangenen Woche wurde durch die Arbeit unserer Archivare – und natürlich vieler anderer User – die Anzahl von 450.000 hochgeladenen Screenshots überschritten. Andere Inhalte der Community sind neue Lesetipps zum Wochenende oder auch eine Plus-Galerie, in der einige der im März erscheinenden Titel vorgestellt werden. Außerdem steht euch die Jahreszusammenfassung aller DU-Beiträge aus dem Jahr 2018 als PDF zur Verfügung.

❺ ⚊ KW 9/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor fünf Jahren vertieften sich Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in einer SdK in Thief, außerdem testeten wir unter anderem Castlevania - Lords of Shadow 2. In den News berichteten wir zum Beispiel über Kündigungen bei Sony Santa Monica und über die Konsolenversion von South Park - Der Stab der Wahrheit.