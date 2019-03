Outward: Neues Gameplay-Video zur Kampfmechanik

PC XOne PS4

Während der Release von Outward (im gamescom-Anspielbericht) immer näher rückt, veröffentlicht der Entwickler Nine Dots Studio ein weiteres Gameplay-Video zum Spiel. In diesem wird das Kampfsystem des Open-World-Koop-Rollenspiels in den Vordergrund gerückt. Dabei erklären die Macher, auf was es bei den Auseinandersetzungen mit den oft übermächtigen Gegnern ankommt und wie man durch taktisches Agieren und Fallenstellen auch als nicht überzüchteter Fantasy-Held die Kämpfe erfolgreich bestreiten kann.

Das rund vier Minuten lange Video wurde über den YouTube-Kanal von IGN.com veröffentlicht. Ihr könnt euch den Clip unter diesen Zeilen zu Gemüte führen. Outward wird noch diesen Monat, ab dem 26. März 2019, für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.