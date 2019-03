Summer in Mara: Tropisches 3D-Adventure auf Kickstarter erfolgreich

PC Switch PS4

Die auf Kickstarter angestrebten 20.000 Euro für Summer in Mara waren bereits nach 24 Stunden eingesammelt. Wenige Tage vor dem Ablauf der Kampagne stehen die Spenden nun bei etwa 150.000 Euro, mehr als das Siebenfache der Zielsumme. Knapp 6.000 Backer haben für den Erfolg der Finanzierung gesorgt. Bis zum 7. März könnt ihr ab 16 Euro einsteigen und noch mehr als die bereits acht erreichten Stretch-Goals freischalten.

Summer in Mara ist ein grafisch und musikalisch beeindruckendes 3D-Adventure. Die Story handelt von der kleinen Koa, einem abenteuerlustigen Mädchen auf dem Planeten Qü. Optisch gleicht Qü dabei der terranen Karibik, allerdings bevölkern allerlei fremdartige Wesen die tropischen Inseln. Auch bei der Handlung geht es eher irdisch zu: Farmen, Craften, Erkunden, Handeln. Summer in Mara bleibt dabei nicht oberflächlich, denn Koa soll tauchen und unter Wasser auf Schatzsuche gehen können. Im bereits für September 2019 angekündigten Spiel soll es 150 Quests, über 20 Charaktere und 130 zu craftende Gegenstände geben. Das eigene Boot soll ausgebaut und aufgerüstet werden können.

Die aus Spanien stammenden Entwickler vom Chibig Studio ließen sich nach eigenen Angaben von erfolgreichen Spielen wie Zelda - The Wind Waker und Stardew Valley inspirieren. Die Präsentation erinnert den Autor dieser News zudem an den Disney-Animationsfilm Lilo & Stitch aus dem Jahr 2002, der in einem ähnlichen Setting spielt.