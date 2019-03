Space Haven: Raumschiff-Sim nach 48 Stunden auf Kickstarter finanziert

PC iOS Linux MacOS Android

Im aktuellen Kickstarter-Projekt Space Haven liegt die Welt nach einem Atomkrieg in Schutt und Asche. Der Menschheit bleibt nur noch die Flucht ins Weltall. Ihr beginnt euer Weltraum-Abenteuer mit der detaillierten Planung und dem Bau eures Raumschiffs, das ihr frei gestalten können sollt. Dabei sind die Sauerstoff- und Energieversorgung genauso zu berücksichtigen wie die Bedürfnisse eurer Crew. Jedes Mannschaftsmitglied soll eigene Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und situationsbedingte Stimmungsschwankungen haben.

Während eurer Reise erforscht ihr das Universum, trefft auf fremde Wesen und startet Außenmissionen zu fremden Schiffen und Stationen. Ihr könnt dabei euren Spielstil selbst bestimmen: Pirat, Sklavenhändler, Alien Hunter oder Forscher? Das Rollenspielsystem soll euch im fertigen Solospieler-Titel die Wahl lassen. Die Kämpfe von Schiff zu Schiff erinnern an FTL. Als Hauptinspirationsquelle nennt der finnische Entwickler Bugbyte allerdings RimWorld.

Bereits nach 48 Stunden wurde die angestrebte Finanzierungssumme von 40.000 Dollar erreicht. Bisher ist nur ein Stretch-Goal bekannt: Bei 80.000 Dollar soll eine Raumstation implementiert werden, die als Handels- und Touristenplattform dient. Die Chancen stehen gut, dass in den verbleibenden vier Wochen noch weitere Stretch-Goals bekannt gegeben werden. Für 20 Dollar (zirka 18 Euro) könnt ihr einsteigen. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2020 auf Steam geplant.

Grafisch und inhaltlich erinnert Space Haven frappierend an das 2012 ebenfalls auf Kickstarter finanzierte Star Command Galaxies, das selbst nach sieben Jahren Entwicklungszeit noch nicht die Early-Access-Phase verlassen hat. Aber auch hier tut sich etwas: Der Entwickler Warballon hat am 22. Februar ein Lebenszeichen gesendet und die Beta 3 veröffentlich. Genrefans können sich also auf gleich zwei Weltraumspiele in Pixelgrafik freuen.