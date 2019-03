Star Wars Jedi - Fallen Order: Chris Avellone an der Story beteiligt

PC XOne PS4

Lange war es still um Respawns aktuelles Projekt Star Wars Jedi - Fallen Order, doch nun sickern langsam erste Infos zum Action-Adventure in dem beliebten Sci-Fi-Universum von George Lucas durch. Erst kürzlich kündigte Publisher Electronic Arts die Vorstellung des Singleplayer-Titels auf der diesjährigen Star Wars Celebration in Chicago an. Und nun meldet sich ein bekannter Spieldesigner per Twitter zu Wort: Chris Avellone, langjähriger Mitarbeiter der Black Isle Studios und des von ihm mitgegründeten Entwicklers Obsidian Entertainment. Von einem Fan befragt, an welchen Spielen er zur Zeit neben Dying Light 2 arbeite, erwiderte Avellone:

Aufgrund von NDAs kann ich nicht 100 Prozent verraten, aber das, was ich sagen kann: Ich habe gerade die Arbeit an Jedi: The Fallen Order abgeschlossen...

Des weiteren kündigte er in dem Tweet einen "andere große Bombe" für den nächsten Monat an. Was es damit auf sich haben könnte, ist zur Zeit noch völlig unklar. Chris Avellone hat in seiner langen Karriere an vielen erfolgreichen RPGs mitgewirkt, unter anderem an Fallout 2, Planescape Torment, Baldur's Gate, Star Wars - Knights of the Old Republic 2 und Fallout - New Vegas (Testnote 9.0). In jüngerer Vergangenheit war er an Spielen wie Pillars of Eternity (Testnote 8.5), Divinity - Original Sin 2 (Testnote 9.0) oder Pathfinder - Kingmaker beteiligt. Aktuell arbeitet er an der Story für Techlands Zombie-Slasher Dying Light 2 (im GC-Bericht).