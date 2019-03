Der Herr der Ringe Online: Entwickler kündigen Neuerungen für 2019 an

PC

„Alt, aber nicht veraltet“. Dieses Zitat aus dem Streifen Terminator - Genesys stammt ursprünglich von einem leicht angerosteten und selbstverständlich von Arnold Schwarzenegger gespielten T-800 und ist auch gut auf das MMO Der Herr der Ringe Online übertragbar.

Zahlreiche und vor allem ebenso wie das Spiel in die Jahre gekommene Nutzer treiben sich immer noch auf der virtuellen Welt von Mittelerde herum, obwohl die Grafik, Animation und stellenweise das Gamedesign nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Dennoch haben die Macher von Standing Stone Games Neuerungen für dieses Jahr in einem Entwicklerbrief bekannt gegeben.

So soll das Spiel nach dem aktuellen Abstecher in die Eisenberge wieder in Mordor fortgesetzt werden. Tiefer im Innern des Gebietes erwartet die Spieler nicht nur der ehemalige Wohnsitz des Hexenmeisters von Angmar Minas Morgul, sondern auch die verletzte, aber wohl immer noch hochgefährliche Riesenspinne Kankra. Nach diesem neuen Gebiet planen die Entwickler die Veröffentlichung einer neuen großen Erweiterung, über das bislang noch keine weiteren Infos bekannt gegeben wurden.

Aber auch am Spiel selbst wird sich Einiges ändern:

Bestimmte Instanzen erhalten eine Aufwertung indem der Schwierigkeitsgrad in vier oder noch mehr Stufen erhöht werden soll.

Für Windows-Rechner ist derzeit ein 64-Bit-Client in der Erprobung, so dass aktuelle Grafikkarten beispielsweise Texturen besser und schneller darstellen können.

Um die Klassenbalance zu gewährleisten werden im Laufe des Jahres immer wieder Updates, Fehlerbehebungen und Anpassungen durchgeführt. Am Schurken wird schon fleißig gewerkelt, der Runenbewahrer und Hauptmann werden folgen.

Das eingerostete Handwerkssystem soll durch ein Update wieder aufgewertet werden, so dass die Spieler in Zukunft wieder mehr und vor allem bessere Ausrüstung und Waffen selbst herstellen können.

Das alte Tugendsystem erfährt eine komplette Überarbeitung und soll durch Tugend-Erfahrungspunkte ersetzt werden. Ziel soll sein, durch mehr Wahlmöglichkeiten die Tugenden individueller anzupassen.

Sippen erhalten eine Aufwertung, indem Spieler kosmetische Belohnungen für ihre Unterkünfte und Anführer Stärkungen für das Gruppenspiel erhalten.

Zu guter Letzt erhält der Instanzen-Finder eine Aufwertung um das Erstellen von Raids zu verbessern und für die Legendären Server werden noch dieses Jahr die Minen von Moria freigeschaltet.

Die von vielen Fans gewünschte Überarbeitung der Legendären Waffen und Klassengegenstände könnte sich bis 2019 oder 2020 hinziehen, da die Komplexität sehr viel Zeit benötigen würde. Veröffentlichungsdaten für das neue Gebiet oder die Erweiterung stehen bislang noch nicht fest.