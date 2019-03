Bereits im ersten Quartal dieses Jahres kann man sich vor Spiele-Neuveröffentlichung kaum retten. Steht ihr der aktuellen Spieleflut eher positiv oder negativ gegenüber?

Schon die ersten beiden Monate des Jahres 2019 quillten regelrecht über vor großen Spielereleases. Kingdom Hearts 3 (im Test: Note 8.5 ), Ace Combat 7 (im Test: Note 8.5 ), das Remake von Resident Evil 2 (im Test: Note 9.0 ), Far Cry - New Dawn (im Test: Note 8.0 ) oder Metro Exodus (im Test: Note 7.5 ) buhlten genauso um die Gunst der Spieler wie eine noch erheblich längere Liste an mittelgroßen und kleinen Produktionen sowie etlichen Games aus dem Indie-Sektor. Im März geht es fröhlich weiter mit der Spieleschwemme:odersind auch nur Beispiele für die vermeintlich bedeutendere Spiele des letzten Monats im ersten Quartal 2019.Über ein solch riesiges Angebot kann man sich gewiss freuen – es umgekehrt aber auch aus verschiedenen Gründen verteufeln. Denn der Grat zwischen "gigantischem Angebot" und "Überangebot"ist ziemlich schmal. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zur aktuellen Spieleflut steht. Findet ihr das üppig Angebot allgemein oder aus eurer persönlichen Warte heraus eher gut oder steht ihr der Schwemme an Games eher kritisch gegenüber? Lasst uns eure Meinung zu diesem Thema in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren unter dieser News eure Haltung zum Thema genauer zu beschreiben und diese dort mit anderen zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.