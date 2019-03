Elite - Dangerous: Zukunftspläne bekannt // kostenpflichtiger DLC in Arbeit

PC XOne PS4 MacOS

Elite - Dangerous ab 19,92 € bei Amazon.de kaufen.

Seit dem letzten großen Update, dem vierten Kapitel der Beyond-Season von Elite - Dangerous, ist nun schon eine geraume Zeit vergangen. Viele von uns Spielern fragten sich seither, was Frontier Developments für den Titel in Zukunft plane. Bisher hüllte sich der Entwickler allerdings in hartnäckiges Schweigen. Dieses hat er nun gebrochen und ein Update über die weiteren Pläne für das Spiel veröffentlicht. Schon vor dem Release des letzten Inhalts-Updates bekräftigte Frontier Developments, dass sie Elite - Dangerous bis mindestens 2022 mit weiteren Inhaltspatches versorgen wollen.

Bereits im August letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass mit den Arbeiten am nächsten großen Inhaltsupdate begonnen wurde. Nun wurde mitgeteilt, dass es das größte Update werden wird, das bisher für Elite - Dangerous veröffentlicht wurde. Allerdings wird auch erwähnt, dass sich die Arbeiten noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden. Somit werden wir Spieler das Update nicht vor der späteren Hälfte von 2020 erwarten dürfen. Bis dahin wird Frontier Developments uns regelmäßig mit Neuigkeiten und Wasserstandsmeldungen zum Fortschritt auf dem Laufenden halten. Auch werden wir bald mit einer Roadmap rechnen dürfen. Den Entwicklern ist durchaus bewusst, dass die Tatsache, dass das Update erst in etwa 18 Monaten erscheinen soll, vielen von uns nicht gerade gefallen wird und bittet daher um Geduld. Auch wird nochmal bekräftigt, dass es sich um eine kostenpflichtige Erweiterung handeln wird, die allerdings für Besitzer des Lifetime-Expansion-Pass kostenlos sein wird.

Natürlich müssen wir jetzt nicht wirklich bis nächstes Jahr auf den nächsten Patch warten. Auch dieses Jahr werden wir mit regelmäßigen, aber kleineren Patches versorgt, angepeilt ist ein Rhythmus von drei bis vier Monaten. Die ersten beiden größeren Patches werden sich um die erleichterte Einführung für neue Spieler kümmern, danach wird der Entwickler die Ingame-Events stärken und ausbauen. Auch die Community-Goals werden eine Überarbeitung erfahren. Des Weiteren dürfen wir uns über zusätzliche QuaIity-of-life-Verbesserungen freuen.