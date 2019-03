Devil May Cry 5: Neuer Trailer fasst die bisherige Geschichte zusammen

PC XOne PS4

Mit Devil May Cry 5 (im TGS-Anspielbericht) bringt Capcom bereits in der kommenden Woche den nächsten Teil der bekannten Action-Adventure-Spielserie auf den Markt. Mit einem neuen Trailer fassen die Entwickler die bisherige Geschichte rund um Dante, Nero und Co. zusammen (wobei Devil May Cry 2 in diesem Video konsequent ausgelassen wird und unerwähnt bleibt).

Wer nichts mit den Namen Mundus, Sparda, Lady oder Vergil anfangen kann und mit dem Kauf von Devil May Cry 5 liebäugelt, sollte einen Blick auf das Video werfen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Devil May Cry 5 wird ab dem 8. März 2019 für PC, Xbox One und die PS4, sowohl digital, als auch im regulären Handel erhältlich sein.