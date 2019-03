The Avengers Project: Job-Anzeige deutet auf Next-Gen-Release hin

XOne PS4

Das aktuell unter dem Arbeitstitel The Avengers Project bei Crystal Northwest entstehende Marvel-Superheldenspiel wird möglicherweise auch für die Konsolen der nächsten Generation (Xbox Scarlett, PS5) erscheinen. Darauf lässt zumindest eine neue Stellenausschreibung des Entwicklerstudios schließen. So sucht das Team aktuell nach einem External Lead Producer, der laut der Beschreibung „über nachweisbare Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit externen Partnern verfügt, um Konsolen- und PC-Spiele der nächsten Generation zu entwickeln.“

Bereits im vergangenen Jahr bezeichnete Ron Rosenberg, einer der Studioleiter von Crystal Dynamics, das Avengers-Spiel als „das ambitionierteste Projekt der Firmengeschichte“. Da die neue Konsolengeneration nicht mehr allzu weit entfernt ist und Microsoft sein nächstes System laut aktuellen Gerüchten schon auf der diesjährigen E3 enthüllen könnte, während Sony das Event ganz auslässt, um Branchen-Insidern zufolge auf der diesjährigen Playstation Experience sein neues Flaggschiff zu präsentieren, wäre die Entscheidung, den Titel für die nächsten Konsolen zu bringen, nicht überraschend. Offiziell bestätigt wurde das bisher noch nicht.