Chained Echoes: Deutsches 16-bit-RPG auf Kickstarter erfolgreich

PC Switch PS4 MacOS

Der Düsseldorfer Spieleprogrammierer Matthias Linda hat sich auf Kickstarter als Fan der alten 16-bit-Fantasy-JRPGs geoutet und dort sein eigenes Projekt Chained Echoes vorgestellt. Das ist mittlerweile knapp einen Monat her und die von ihm angestrebten 60.000 Euro für die Realisierung des Spiels sind zusammengekommen. Für eine deutsche Lokalisierung, die bei einem Stretchgoal von 70.000 Euro integriert werden soll, wird es in den verbleibenden fünf Tagen voraussichtlich nicht mehr reichen.

Chained Echoes soll ein Rollenspiel werden, das in einem modernisierten 16-bit-Stil der SNES-Ära gehalten ist und eine Fantasywelt mit Fluggeräten und Mechs kombiniert. In die Cockpits dieser Mechs könnt ihr während des Spiels sogar einsteigen um bestimmte Quests oder Kämpfe zu absolvieren. Ansonsten zählen Schwert und Magie zur Standardausrüstung der Heldengruppe. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, auf Zufallskämpfe, wie sie in den berühmten Vorbildern der Neunziger öfter vorkamen, wird verzichtet. Für weitere Reisen über den Kontinent von Valandis könnt ihr euch zudem ein eigenes Flugschiff zusammenbasteln und ausrüsten. Ein Crafting-System und diverse Händler stehen bei der Beschaffung von Materialien zur Verfügung.