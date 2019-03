Humble Monthly im April u.a. mit Mutant Year Zero - Road to Eden

PC XOne PS4

Humble hat heute das Monthly-Bundle für den April 2019 gestartet und die ersten drei Spiele zum Download bereit gestellt. Für den monatlichen Preis von 12 US-Dollar (umgerechnet rund 10 Euro) erhaltet ihr ab sofort das Strategie-RPG Mutant Year Zero - Road to Eden (im GG-Test mit Note 8.5), das Aufbauspiel Northgard und das Online-Prügelspiel Absolver Downfall.

Das Abo könnt ihr anschließend direkt wieder kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Trotzdem erhaltet ihr neben den oben genannten Spielen auch alle anderen Titel, die für den Monat April vorgesehen sind. Welche das sind, wird Humble am 5. April bekanntgeben. Auf den Rabatt von zehn Prozent auf Käufe im Humble Store müsst ihr bei Kündigung des Abos jedoch verzichten.

Auch die restlichen Titel für das März-Bundle wurden heute enthüllt. Neben den bereits bekannten Spielen Cultist Simulator, Warhammer - Vermintide 2 und Earth Defense Force 4.1 - The Shadow of New Despair sind dies: Tower Unite, Late Shift, Paradigm, Fight'N Rage, Slipstream und das "Humble Original" 20 Minute Metropolis.