Bloodstained - Ritual of the Night: Grafische Verbesserungen im Video

Der Entwickler Inti Creates hat ein neues Video zum kommenden Kickstarter-finanzierten Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night (im E3-Anspielbericht) veröffentlicht. In diesem zeigen die Macher, welche Fortschritte der Titel in Hinblick auf die Grafik inzwischen gemacht hat. Dabei bekommt ihr eine kurze Zwischensequenz aus dem Spiel präsentiert.

Der Clip macht deutlich, dass das Entwicklerteam hinter dem Schöpfer der Castlevania-Reihe Koji Igarashi mehr Arbeit in die Texturen, Beleuchtung und die Umgebungsgestaltung reingesteckt hat. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night soll im dritten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden. Geplant sind die Umsetzungen für PC, Xbox One, PS4 und Nintendos Hybridkonsole Switch.