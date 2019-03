Techland schließt Vertriebsabteilung in Polen, Mitarbeiter entlassen

Techland hat die Schließung seiner Vertriebs- und Verlagsabteilung in Polen angekündigt. Diese soll bis Ende des laufenden Jahres geschlossen werden. Die Abteilung war für den Vertrieb der Box-Ware von Drittanbietern auf dem polnischen Markt zuständig. Wie Techlands CEO Pawel Marchewka in einem Statement erklärte, gehöre der Vertrieb physischer Waren schon seit Jahren nicht mehr zur Kernstrategie des Unternehmens, weshalb die Schließung absehbar war.

Aufgrund der Schließung werden 13 Mitarbeiter von Techland entlassen, darunter sollen sich allerdings keine Entwickler befinden. Laut Marchewka seien nur Mitarbeiter aus den Bereichen Logistik und Handel betroffen. Diese wurden bereits lange Zeit vor der offiziellen Bekanntgabe über die Entlassungen informiert. Alle betroffenen Mitarbeiter sollen nach Angaben des CEOs großzügige Abfindungen erhalten haben, die „über den Standards der Videospielindustrie und den polnischen Arbeitsrechtsnormen“ liegen. Zudem werde Techland bei der Jobsuche helfen.

Die aktuellen Spieleprojekte wie das kommende Dying Light 2 (im gamescom-Anspielbericht) sind von den Kündigungen nicht gefährdet. Wie Marchewka erklärte, befinde sich Techland in einer sehr guten Position, was auch durch die Tatsache bestätigt werde, dass die Verkäufe von Dying Light Jahr für Jahr weiter wachsen. „Dying Light erreicht ständig neues Publikum. Das macht uns glücklich und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es motiviert uns zudem, mit Dying Light 2 unser bisher bestes Spiel abzuliefern“, so der Geschäftsführer.