The Division 2: Ausführliches Vorstellungsvideo zur Open-Beta

PC XOne PS4

In wenigen Minuten, um 10:00 Uhr (deutscher Zeit) wird Ubisoft die Server für die geplante Open-Beta von The Division 2 (zum Preview) online schalten. Um euch schon mal auf den öffentlichen Test vorzubereiten hat der verantwortliche Entwickler Massive Entertainment ein neues Video auf YouTube veröffentlicht, das euch ausführlich erklärt, wie die Beta gespielt wird.

Das rund sieben Minuten lange Video ist bisher nur in englischer Sprache verfügbar. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Open-Beta wird bis Dienstag, den 5. März 2019, um 10:00 Uhr, andauern. Weitere Details zu den Inhalten findet ihr hier. Die finale Version von The Division wird ab dem 15. März für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.