Call of Duty - Modern Warfare 2 Campaign Remastered von PEGI geprüft

Bereits im März vergangenen Jahres berichtete die Call-of-Duty-Fansite Charlie INTEL berufend auf eigene Quellen, dass Raven Software an einer Remastered-Version der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty - Modern Warfare 2 (Testnote: 9.0) arbeitet. Die Meldung wurde später auch von Kotaku und Eurogamer.net durch eigene Quellen auf Wahrheitsgehalt überprüft und bestätigt. Nun scheint die offizielle Ankündigung durch den Publisher Activision näher zu rücken, denn jetzt ist Call of Duty - Modern Warfare 2 Campaign Remastered in der Datenbank des europäischen Rating-Boards PEGI (Pan European Game Information) aufgetaucht.

Laut dem Eintrag wurde die Neuauflage für die PS4 geprüft und mit einer Alterseinstufung „Ab 18 Jahren“ versehen worden. Weitere Plattformen werden noch nicht erwähnt, dürften aber in den nächsten Tagen folgen. Zuvor hat Raven Software bereits ein Remaster des Vorgängers auf den Markt gebracht. Dieses wurde 2016 zunächst als Teil der Sondereditionen von Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0) und später auch als Standalone-Version für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Ob Activision hier ähnlich verfahren und die grafisch überholte Kampagne als Beigabe mit dem nächsten Call-of-Duty-Spiel ausliefert, ist nicht bekannt. Sobald eine offizielle Ankündigung durch den Publisher erfolgt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.