PC MacOS

Sim City ab 18,18 € bei Amazon.de kaufen.

Wir blicken in dieser Woche zurück in die Zeit, in der Geduld zu den wichtigsten Tugenden eines Gamers gehörte. War Sim City auf dem Amiga wirklich so langsam? Gleich zwei Artikel beschäftigen sich mit Politik in Spielen. Die Leidensfähigkeit von Spieledesignern erfahren wir im einstündigen Podcast mit den Quest for Glory-Schöpfern. Wir spielen IdentiTetris und Lego und machen komische Geräusche auf einer interaktiven Soundkarte. Viel Spaß dabei!

War das wirklich so langsam?

spiegel.de am 02.02.2019 von Stephan Freundorfer

Stephan Freundorfer kennen sicher Viele aus der Power Play, MAN!AC und der Retro Gamer. Für den Spiegel geht er zurück ins Jahr 1989 und spielt Simcity auf dem Amiga 500. Und wird maximal entschleunigt... Tolle Fotos garnieren diese lesenswerte Zeitreise!

Das Spiel zur Weltpolitik

seniorgamer.blog am 07.02.2019

Alte Männer reden gerne über den Krieg. Gerade noch debattierte Jörg Langer als Gast beim GameStar-Podcast über Command & Conquer. Fast zeitgleich betrachtet der Blog von SeniorGamer das Spiel aus weltpolitischer Sicht und endet mit einem lauten Knall!

Das Politische im digitalen Horrorspiel

grimme-game.de am 11.02.2019 von Eugen Pfister

Horror kratzt an Tabus, er lotet die Grenzen unserer Gesellschaft aus. Liegt die Narrenfreiheit in diesem Genre daran, dass Horror oft mit Trash gleichgesetzt wird? Und wer ist eigentlich das Monster in Alien - Isolation?

Game design is not for the faint heart (englisch)

wired.com am 23.02.2019

Spannendes Interview mit Lori-Ann & Corey Cole, den Schöpfern der Quest-for-Glory-Reihe, die von 1989 bis 1998 von Sierra veröffentlicht wurde. Die letzten sechs Jahre haben die beiden am Kickstarter-Hero U gearbeitet, dem geistigen Nachfolger der alten Spiele. Das gesamte einstündige Interview gibt es als Podcast!

GAMERSGLOBAL-ARCHIV: Ein Liebesbrief an Valve

gamersglobal.de am 22.01.2012 von q

Der Liebesbrief ist eine Replique vom User q auf einen vorangegangenen User-Artikel von User Age, der am 18.10.2011 in Steam "Den neuen Angriff auf die PC-Spieler-Freiheit" sah. Beide Artikel sind spritzig und meinungsstark geschrieben und vor dem Hintergrund der Epic-Store-Debatte auch heute noch lesenswert! Sie sind aber noch aus einem weiteren Grund herausragend, denn es sind bis heute die meistkommentierten User-Artikel auf GamersGlobal mit jeweils über 400 Kommentaren!

FUNDSTÜCK: Emotionale, interaktive "Soundkarte" der Gefühle

Kooperation der Universitäten Berkley, St. Louis und Stockholm

Bei dieser "Soundkarte" handelt es sich nicht etwa um Hardware! Sondern um eine Landkarte menschlicher Gefühle, genauer gesagt: den Geräuschen dazu! Schmerz, Freude, Verwirrung, Angst, Verlangen. Wandert mit dem Mauszeiger über die Karte und erforscht tausende Sounds. Schafft ihr es, bei Disgust (Abscheu) nicht zu lachen?

MUSIKTIPP: IdentiTetris

Pavlidis feat. Lemur & Käptn Peng

Sie singen in krassen Sätzen von Blöcken, Kanten und Ecken,

die Euch die Synapsen verätzen, weil sie ineinander stecken!

Okay, ich höre ja schon auf zu reimen, das können die Jungs im Video viel besser. Mit der Titelmelodie und Soundeffekten von Tetris.

VIDEO: Lego Minecraft - Die Berghöhle

youtube.de von Thomas Panke

Der "Held der Steine" Thomas Panke stellt euch das Minecraft-Set von Lego detailliert vor und es macht einfach Spaß, dem eloquenten Fachmann dabei zuzuhören und zuzusehen. Ein Muss für jeden Minecraft- und/oder Lego-Fan!

Ein Dankeschön für Hinweise geht diese Woche an den fleissigen Tippgeber Jonas S. und an die Meisterspürnase Steffi Wegener, die eine kurzfristige Pause macht. Ihr habt einen interessanten Link gefunden, der unbedingt in die nächsten Lesetipps muss? Dann schickt bitte weiterhin eine Nachricht an Steffi, danke!