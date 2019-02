Gearbox verspricht Enthüllungen und Überraschungen auf der PAX East

Gearbox, der Entwickler hinter der Borderlands-Serie, Battleborn und Duke Nukem Forever (Testnote: 8.5), wird auf der diesjährigen PAX East in Boston dabei sein. Dies gab das Studio via Twitter bekannt. Aus dem veröffentlichten Terminplan der Veranstalter geht hervor, dass das Studio mit einer einstündigen Präsentation aufwarten wird. In der Beschreibung heißt es:

Wir werden noch nie zuvor gesehene Enthüllungen, Exklusivitäten und Überraschungen haben, verpasst es also nicht!

Was genau die Entwickler zeigen werden, das verrät der Terminplan allerdings nicht. Fans sind bereits unter dem Tweet munter am spekulieren und hoffen, endlich erste Szenen aus Borderlands 3 zu sehen zu bekommen. Ob es dazu kommt, werdet wir dann am Donnerstag, den 28. März 2019 erfahren. Die Gearbox-Präsentation findet zwischen 14:00 und 15:00 Uhr lokaler Zeit statt. Hierzulande wird sie zwischen 20:00 und 21:00 Uhr via Livestream übertragen.