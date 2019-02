Dissidia Final Fantasy NT: PC-Version + F2P-Fassung angekündigt

PS4

Das 2015 für die Spielautomaten und 2018 exklusiv für die PS4 erschienene Prügelspiel Dissidia Final Fantasy NT wird im kommenden Monat auch für den PC veröffentlicht. Wie Square Enix bekannt gab, wird die Windows-Fassung ab dem 12. März 2019 erhältlich sein. Erscheinen wird der Titel in der Standard-Edition, die 28 Kämpfer und diverse Modi (inklusive dem Story-Modus) umfasst, sowie in der Deluxe Edition, die neben dem Basisspiel noch den dazugehörigen Season Pass mit sechs zusätzlichen Charakteren (samt Waffe und Kostümen) enthält. Auf der Steam-Produktseite wurden auch die Systemanforderungen veröffentlicht. Diese sehen wie folgt aus:

Mindestanforderungen Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 10 mit 64 Bit Betriebssystem Windows 10 mit 64 Bit Prozessor Intel Core i5 2400 S | AMD A10-7800 Prozessor Intel Core i5 6500 | AMD Ryzen 5 1400 Grafikkarte Geforce GTX 970 | 1050 Ti | Radeon R9 380 Grafikkarte Geforce GTX 1060 | Radeon Vega 56 Grafikspeicher 4 GB VRAM Grafikspeicher 8 GB VRAM Arbeitsspeicher 8 GB RAM Arbeitsspeicher 8 GB RAM DirectX Version 11 DirectX Version 11 Netzwerk Breitband-Internetverbindung Netzwerk Breitband-Internetverbindung Soundkarte DirectX-kompatibel Soundkarte DirectX-kompatibel Anmerkungen 1280 x 720p | 30 FPS |Niedrige Details Anmerkungen 1920 x 1080p | 60 FPS | Hohe Details

Zeitgleich wurde eine Free-to-play-Variante des Spiels für beide Plattformen angekündigt. Diese wird zeitgleich mit der kostenpflichtigen PC-Version verfügbar. In der „Free Edition“ des Spiels bekommt ihr Zugriff auf eine kleine Auswahl an Kämpfern, die wöchentlich rotieren wird. Ihr werdet auch mit den Käufern der Vollversion gemeinsam spielen können, wobei es noch unklar ist, ob ein Crossplay zwischen PC und PS4 möglich sein wird oder nicht. Neue Charaktere werdet ihr in der kostenlosen Fassung auf Wunsch separat erwerben können. Auf der PS4 werden auch die Spieler der Free Edition das kostenpflichtige PS-Plus-Abonnement zum Spielen benötigen.