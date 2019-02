The Sinking City: Detective-Gameplay-Trailer zum Lovecraft-Adventure

PC XOne PS4

The Sinking City ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bigben Interactive und Frogwares haben ein neues Video zu The Sinking City (im gamescom-Anspielbericht) veröffentlicht. Der rund vier Minuten lange Clip zeigt euch, wie das Ermittlungssystem in dem auf H.P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos basierenden investigativen Detektiv-Adventure funktioniert. Als Ermittler seid ihr auf euch allein gestellt. Eure einzige Hilfe sind eure Fähigkeiten und euer Notizbuch. Mit diesen beiden Vorteilen gerüstet, müsst ihr die Tatorte in Oakmont erforschen, Informationen sammeln und die Bewohner befragen.

Während einige Herausforderungen laut den Entwicklern einfach zu bewältigen sein werden, müsst ihr bei den anderen auf eure einzigartigen Fähigkeiten, wie die Retrowahrnehmung zurückgreifen. Mit der letzteren könnt ihr Szenen der Vergangenheit sehen, die euch weitere Hinweise liefern. Das aus Sherlock-Holmes-Spielen bekannte Feature „Gedankenpalast“ wird euch auch in The Sinking City zur Verfügung stehen. Hier könnt ihr eure Hypothesen zu den potenziellen Schuldigen eingeben, wobei euch nicht verraten wird, ob ihr auf der richtigen Spur seid, weshalb ihr euch am Ende trotzdem mit den Konsequenzen getroffener Entscheidungen arrangieren müsst. The Sinking City wird am 21. März für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.