Psychonauts 2: Release wegen Problemen von Starbreeze nicht in Gefahr

PC XOne PS4 Linux MacOS

Psychonauts 2 ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nachdem der Publisher Starbreeze Ende letzten Jahres mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und später auch juristische Probleme hinzu kamen, die die Entlassung des damaligen Geschäftsführers nach einer Polizeirazzia in den Hauptbüros des Unternehmens in Stockholm zufolge hatten, sowie der aktuellen Situation mit Overkill’s The Walking Dead, fragen sich die Fans des kommenden Action-Adventures Psychonauts 2, ob der Release des Titels nun auch womöglich in Gefahr ist. Doch wie Double Fine Productions nun versicherte, soll das Spiel von den oben genannten Schwierigkeiten nicht betroffen sein und wird wie geplant erscheinen.

Die Sorge ist nicht unberechtigt, denn auch Double Fines Beziehungen mit den Publishern in der Vergangenheit waren alles andere als reibungslos. So wurde das erste Psychonauts seinerzeit von Microsoft Studios (heute Xbox Game Studios) fallen gelassen und später durch Majesco Entertainment veröffentlicht. Auch Brütal Legend (Testnote: 8.5) erteilte der damalige Publisher Vivendi Games eine Absage, nachdem das Unternehmen mit Activision zusammengelegt wurde und letzterer entschied, dass ein Release des Spiels sich nicht lohnen würde, weil es nicht profitabel genug wäre. Kurz darauf übernahm Electronic Arts den Vertrieb, was zu einer Klage seitens Activision Blizzard führte. Der Streit wurde später durch eine außergerichtliche Einigung beigelegt. Darüber hinaus musste Double Fine selbst vor einigen Jahren Mitarbeiter entlassen, nachdem ein Publisher unerwartet die Veröffentlichung eines unangekündigten Spiels absagte.

Wie der Studio-Boss Tim Schafer während der diesjährigen DICE Summit in Las Vegas erklärte, sei die Situation für die Entwickler da draußen nicht einfach. Man sei in der Hinsicht jedoch nichts Besonderes. „Sicher hatten wir Probleme mit einigen Publishern, doch das ist in diesem Geschäft nicht unüblich“, sagte der Entwickler. Man habe auch nach Microsofts Rückzieher noch mit den Redmondern an Spielen, wie Kinect Party und Iron Brigade gearbeitet und später mit Majescos Tochtergesellschaft Midnight City das Rollenspiel Costume Quest 2 veröffentlicht. „Publisher haben auch ihre Hochs und Tiefs, genau wie wir“, so der Entwickler. Laut Schäfer wurde Psychonauts 2 von mehreren Quellen finanziert. Neben einer Crowdfunding-Kampagne haben sowohl Double Fine als auch Starbreeze ihren finanziellen Teil beigetragen:

Starbreeze unterstützt uns auch weiterhin. Sie haben das Spiel auch bis jetzt immer unterstützt und uns gegenüber versichert, dass sie definitiv in der Lage sind, den Vertrieb des Titels zu übernehmen. Wir sind da also guter Hoffnung.

Doch selbst wenn etwas schiefgehen sollte, ist Schafer zuversichtlich, auch ein drittes Mal in der Geschichte des Unternehmens einen anderen Publisher für sein Spiel finden zu können: