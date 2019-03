Spieleveteranen-Podcast 138: Super Metroid

Wii WiiU 3DS

Die Spieleveteranen behandeln im "Alten Spiel" den SNES-Klassiker Super Metroid. Durch schlaue Backtracking-Mechaniken in Kombination mit frischen und vielfältigen Waffen hat Nintendo mit dem neuen Ableger der Reihe einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Und auch technisch zeigte das Spiel, was man aus dem Super Nintendo alles herauskitzeln kann. Natürlich greifen wir nicht nur zu diesem 16-Bit-Machwerk, auch einen Stapel Zeitschriften haben wir uns geschnappt, um nachzublättern, was die Fachmagazine vor 10, 20 und 30 Jahren bewegte.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Julian Eggebrecht.

Aufnahmedatum: 26.2.2019

Laufzeit: 2:28:30 Stunden

0:00:15 Smalltalk

0:02:55 Die Spieleveteranen plaudern aus dem Nähkästchen, was haben sie zuletzt gespielt? Jörg hat Star Traders - Frontiers zu bieten, Heinrich arbeitet auf seine Profi-Karriere in Hearthstone hin. Auch Anthem stand auf dem Speiseplan.

0:18:02 Was haben Nicht-Unterstützer bei Episode 137 versäumt? Nicht unerwähnt bleiben sollte ein Streitgespräch mit Michael Hengst über Wargroove und auch Userfragen standen auf dem Sendeplan.

0:21:21 Wir schalten unseren Gast-Veteran Julian Eggebrecht zu. Er berichtet von Sintflutartigen Zuständen in Kalifornien und seinen Erfahrungen mit New Super Mario Bros. U und Yoshi’s Crafted World.

0:28:05 Das alte Spiel: Super Metroid

0:29:36 Super Metroid hat nicht nur erfolgreich den Sprung auf 16 Bit geschafft, sondern auch zahlreiche andere Spiele in ihren Mechaniken beeinflusst. Sei es beim Leveldesign, dem Sound oder den Spielelementen, die für damalige Verhältnisse sehr lange Entwicklungszeit von drei Jahren, wurde sinnvoll genutzt

0:39:47 Für ein Miyamoto-Spiel hatte Metroid immer eine ungewohnt düstere Stimmung, die von den Inspirationen Alien und dem Necronomicon herrührten.

0:46:28 Der Umstieg auf 16 Bit hat Metroid nicht nur auf technischer Seite gut getan, auch spielerisch konnte Einiges im Vergleich zum NES-Original verbessert werden.

0:59:49 Kommerziell war die Metroid-Reihe nie ein Riesenerfolg. Die Spieleveteranen-Ursachenforschung sieht als Grund, dass die Titel immer eher Nischenprodukte waren, denen auch Nintendo selbst nur bedingte Wichtigkeit zugeordnet hat.

1:08:42 Der Pressespiegel zu Super Metroid: Was sagen Testberichte aus dem Jahr 1994?

1:20:02 Zeitreise: Februar 2009, 1999, 1989

1:21:47 PC Games 3/2009, u.a. mit Divinity 2, Der Herr der Ringe - Die Eroberung, Fear 2 - Project Origin und Mirror’s Edge.

1:32:59 Gamestar 3/1999, u.a. mit Alpha Centauri, Diablo 2, Deus Ex und Kurt.

2:06:14 Power Play 3/1989, u.a. mit großen internen Änderungen, dem Sega Mega Drive, Blasteroids und Dragon’s Lair.

2:24:19 Vorschau

2:24:37 Podcast 139 (für Patreon-Unterstützer), Mitte März.

2:26:11 Podcast 140 (für alle), Ende März.