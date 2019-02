Overkill’s The Walking Dead: PC-Version bei Steam aus dem Verkauf genommen

PC

Overkill's The Walking Dead ab 51,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem der The-Walking-Dead-Rechteinhaber Skybound Entertainment gestern offiziell den Stop der Entwicklung des Online-Koop-Shooters Overkill’s The Walking Dead (im gamescom-Bericht) und die Einstellung der Arbeiten an der Konsolenversion verkündete, wurde der Titel nun auch bei Steam aus dem Verkauf genommen. Die Produktseite des Spiels kann nicht mehr aufgerufen werden, auch wenn der Titel in der Suche noch ohne Namen gelistet wird. Aktuell sind nur noch die Produktseiten zum Deluxe Upgrade und den Zusatzinhalten online.

Der verantwortliche Publisher Starbreeze hat auf der eigenen Homepage ein Statement dazu veröffentlicht und gab an, dass man aktuell versucht, die Schwierigkeiten mit Skybound aus dem Weg zu räumen, um die versprochene Season 2 des Spiels doch noch auf den Weg zu bringen. Der Acting-CEO Mikael Nermark entschuldigte sich bei allen Käufern des Basisspiels für den Umstand. Das Team von Starbreeze sei um eine Lösung des Problems bemüht. Ob Skybound darauf eingehen wird, bleibt abzuwarten. Der Lizenzinhaber gab gestern bekannt, dass man sich nach anderen Möglichkeiten für den Einsatz der IP im Gaming-Bereich umschauen will.