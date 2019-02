Mutant Year Zero - Road to Eden: Demo und Herausforderungsmodus für PC verfügbar

PC

Mutant Year Zero - Road to Eden ab 34,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

In unserem Test zu Mutant Year Zero - Road to Eden mit der Wertung 8.5 heben wir unter anderem das bewährte Xcom-Kampfsystem, die gut agierende KI oder auch die gelungene Grafik sowie die gute Sprachausgabe hervor. Möchtet ihr euch sowohl von diesen als auch den weniger gelungenen Elementen selbst einen Eindruck verschaffen, steht euch für die PC-Fassung des Rundentaktikspiels ab sofort eine Demo zur Verfügung.

Herunterladen könnt ihr die etwa drei Gigabyte große Probierversion via Steam beziehungsweise mittels des entsprechenden Clients. Geboten werden euch mit der Demo alle Inhalte vom Beginn bis hin zum Erreichen der Arche.

Darüber hinaus wurden im Rahmen eines Updates neue Inhalte für Mutant Year Zero - Road to Eden veröffentlicht, die momentan nur PC-Spielern zur Verfügung stehen. Im Detail handelt es sich um die sogenannten Stalker Trials, die einen separaten Herausforderungsmodus darstellen und über das Hauptmenü gestartet werden können. Die Maps werden hierbei mit verschiedenen Gegnerarten neu besetzt, zudem stehen euch alle Charaktere, Mutationen und Fähigkeiten zur Verfügung – Waffen und Rüstungen müsst ihr jedoch je nach Bedarf kaufen.

Während der Herausforderung werden euer Fortschritt und eure Leistung bewertet, was sich nach dem erfolgreichen Abschluss auf die Belohnungen auswirkt. So könnt ihr auch Multiplikatoren erreichen, sofern die Mitglieder eurer Gruppe zum Beispiel keinen Schaden genommen haben. Die erfolgreichsten Spieler der Stalker Trials werden in einer Rangliste geführt; nach den wöchentlichen und Allzeit-Top-Spielern wird außerdem ein NPC benannt, der wiederum durch andere User ausgeschaltet werden kann.

Im Zuge des jüngsten Updates wurden auch mehrere (Gameplay-)Optimierungen vorgenommen und Fehler beseitigt. Das vollständige Changelog könnt ihr in dieser Steam-Ankündigung nachlesen. Im abschließenden Video wird euch der Herausforderungsmodus vom Funcom-Community-Team ausführlich vorgestellt.