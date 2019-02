Star Wars Jedi - Fallen Order: Präsentation auf der Star Wars Celebration

PC XOne PS4

Dass Respawn Entertainment (Titanfall-Serie, Apex Legends) aktuell an Star Wars Jedi - Fallen Order arbeitet, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Details zum Spiel sind bisher jedoch kaum veröffentlicht worden. Dies wird sich allerdings schon in wenigen Wochen ändern. Wie der Publisher Electronic Arts jüngst via Twitter verkündete, wird der Singleplayer-Titel am 13. April im Rahmen von Lucasfilms diesjähriger Star Wars Celebration in Chicago vorgestellt.

Da in der Ankündigung nichts davon steht, dass man persönlich anwesend sein muss, um die Präsentation mitzubekommen, kann man davon ausgehen, dass die Vorstellung auch online zu sehen sein wird. Star Wars Jedi - Fallen Order soll im Herbst dieses Jahres erscheinen.