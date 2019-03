Pokémon Schwert und Pokémon Schild für Nintendo Switch angekündigt

Switch

Mit Pokémon Schwert und Pokémon Schild hat Nintendo die beiden neuesten Ableger der beliebten Rollenspielreihe angekündigt.

Bereits Ende 2018 erhielt die Switch die beiden Ableger Pokémon: Let's Go, Evoli und Pokémon: Let's Go, Pikachu (im GG-Kurztest: Wertung 8.0), die im Wesentlichen auf den Serien-Urahnen für den Nintendo Gameboy, Pokémon: Rot und Pokémon: Blau, basieren, aber ein vereinfachtes, an den Mobil-Ableger Pokémon: Go (User-Artikel auf GamersGlobal.de) angelehntes Gameplay bieten. Wie Entwickler Game Freak erklärt, erhofft man sich mit Pokémon Schwert und Schild sowohl langjährige Fans der Reihe anzusprechen als auch Neulinge sowie Spieler, die in den Let's Go-Ablegern zum ersten Mal einen Pokéball geworfen haben.

Pokémon Schwert und Schild bieten eine völlig neue Story in der neuen Region Galar, die sich im Video als eine weitläufige Mischung aus mitteleuropäischer Idylle, Steampunk und Hightech darstellt. Es gibt viele unterschiedliche Umgebungen, von malerischen Dorflandschaften über moderne Städte und dichte Wälder bis hin zu zerklüfteten, schneebedeckten Bergen. Menschen und Pokémon leben hier Seite an Seite und haben die verschiedenen Wirtschaftszweige durch ihre gemeinsame Arbeit weiterentwickelt.

Euer Ziel ist es wie immer, Pokémon-Champ zu werden. Auf eurer Reise werdet Ihr verschiedene Arenen besuchen und alte und neue Pokémon fangen und trainieren. Dabei unterstützt euch eins von drei neuen Starter-Pokémon, das Ihr euch bei Spielbeginn aussuchen dürft.

Pokémon Schwert und Pokémon Schild sollen Ende 2019 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.